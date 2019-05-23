В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения
В воскресенье, 26 мая, в Твери пройдет велопробег "Навстречу лету", участие в котором примет не одна сотня велосипедистов.
В связи с проведением массового мероприятия и по распоряжению городской администрации, движение и парковка транспорта будет прекращена по мере движения велоколонны на следующих отрезках:
- С 11:00 до 13:00 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;
- C 11:30 до 13:00 по маршруту: Тверской проспект - Новый Волжский мост - набережная Афанасия Никитина – Старый Волжский мост - Волжский проезд.
Сотрудникам ГИБДД администрация Твери предписала обеспечить безопасность дорожного движения, а коммерсантам и транспортным организациям, которые занимаются перевозкой людей, провести инструктаж со своими водителями.
ИСТОЧНИК KP.RU