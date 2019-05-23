В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения

СЕГОДНЯ 15:52 2019-05-23T15:52:54+03:00

Несколько сотен спортсменов будут колесить по городу

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В воскресенье, 26 мая, в Твери пройдет велопробег "Навстречу лету", участие в котором примет не одна сотня велосипедистов.

В связи с проведением массового мероприятия и по распоряжению городской администрации, движение и парковка транспорта будет прекращена по мере движения велоколонны на следующих отрезках:

- С 11:00 до 13:00 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- C 11:30 до 13:00 по маршруту: Тверской проспект - Новый Волжский мост - набережная Афанасия Никитина – Старый Волжский мост - Волжский проезд.

Сотрудникам ГИБДД администрация Твери предписала обеспечить безопасность дорожного движения, а коммерсантам и транспортным организациям, которые занимаются перевозкой людей, провести инструктаж со своими водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU