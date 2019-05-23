2019-05-23T15:52:54+03:00
Общество

В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения

Несколько сотен спортсменов будут колесить по городу
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Сотни велосипедистов проедут по ТвериСотни велосипедистов проедут по ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 26 мая, в Твери пройдет велопробег "Навстречу лету", участие в котором примет не одна сотня велосипедистов.

В связи с проведением массового мероприятия и по распоряжению городской администрации, движение и парковка транспорта будет прекращена по мере движения велоколонны на следующих отрезках:

- С 11:00 до 13:00 по улице Советской, на участке от Тверского проспекта до Волжского проезда;

- C 11:30 до 13:00 по маршруту: Тверской проспект - Новый Волжский мост - набережная Афанасия Никитина – Старый Волжский мост - Волжский проезд.

Сотрудникам ГИБДД администрация Твери предписала обеспечить безопасность дорожного движения, а коммерсантам и транспортным организациям, которые занимаются перевозкой людей, провести инструктаж со своими водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные тушили здание библиотеки им. Горького в Твери
Киоск на улице Фадеева в Твери могут демонтировать
У Тверского цирка сменился директор
В Тверской области автомобилист сбил пожилую женщину
Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области
Чиновники из Тверской области отказались предоставить в прокуратуру персональные данные и были оштрафованы
Русская девушка заключила фиктивный брак с иностранцем в Твери
Пенсионерка из Твери пыталась продать украденный самокат на сайте бесплатных объявлений
Водитель большегруза задел прицепом пенсионерку на велосипеде в Тверской области
Тверские полицейские поймали квартирного вора
Молодая автоледи сбила пешехода в Тверской области
Водители заметили шестерых лосят, которые гуляют вдоль трассы под Тверью
Пьяный водитель мопеда и его пассажир пострадали в ДТП в Тверской области
Тверские таксисты возили пассажиров с нарушениями законодательства
В библиотеке им. Горького в Твери открылась выставка акварелей художника Людмилы Юга
В Волгу в Тверской области выпустили более 100 тысяч мальков стерляди
Роспотребнадзор проверяет детские лагеря Тверской области
Вожатых обучают необходимым навыкам для работы в детских лагерях Тверской области
Определены ближайшие даты выездов мобильных бригад детских врачей в районы Тверской области
В микрорайоне "Южный" в Твери сбили 6-летнего мальчика
В Тверской области отравилось 11 гимназистов из Торопца
Тверская академическая филармония приглашает на Баха
Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале
В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%