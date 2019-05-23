2019-05-23T15:06:41+03:00
Общество

Киоск на улице Фадеева в Твери могут демонтировать

Собственник уже не раз привлекался к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Ларек на ул. Фадеева могут демонтировать за нарушения Фото: пресс-служба администрации города ТвериЛарек на ул. Фадеева могут демонтировать за нарушения Фото: пресс-служба администрации города Твери
Изменить размер текста:

Нарушения торговли были выявлены в ходе рейда по объектам потребительского рынка, который сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономразвития администрации Твери провели совместно с судебными приставами.

Специалисты выявили торговый киоск, размещённый у дома № 26 по улице Фадеева с нарушением требований закона. Владелец данной торговой точки уже привлекался к ответственности и накопил неоплаченных штрафов на 40 тысяч рублей. Часть долга нарушитель погасил на месте и теперь должен явиться к приставам для погашения остального долга.

Что касается самого незаконно размещённого киоска, то его и вовсе могут демонтировать, если предприниматель не устранит нарушения в установленный срок.

Также, специалисты проверили ряд торговых точек в Заволжском, Московском и Центральном районах города. По информации администрации Твери, в городе нелегально продавали трикотаж, саженцы растений и цветов.

Всем нарушителям выданы предписания на устранение нарушений и выписаны штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарные тушили здание библиотеки им. Горького в Твери
В Твери на время велопробега "Навстречу лету" изменят схему движения
У Тверского цирка сменился директор
В Тверской области автомобилист сбил пожилую женщину
Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области
Чиновники из Тверской области отказались предоставить в прокуратуру персональные данные и были оштрафованы
Русская девушка заключила фиктивный брак с иностранцем в Твери
Пенсионерка из Твери пыталась продать украденный самокат на сайте бесплатных объявлений
Водитель большегруза задел прицепом пенсионерку на велосипеде в Тверской области
Тверские полицейские поймали квартирного вора
Молодая автоледи сбила пешехода в Тверской области
Водители заметили шестерых лосят, которые гуляют вдоль трассы под Тверью
Пьяный водитель мопеда и его пассажир пострадали в ДТП в Тверской области
Тверские таксисты возили пассажиров с нарушениями законодательства
В библиотеке им. Горького в Твери открылась выставка акварелей художника Людмилы Юга
В Волгу в Тверской области выпустили более 100 тысяч мальков стерляди
Роспотребнадзор проверяет детские лагеря Тверской области
Вожатых обучают необходимым навыкам для работы в детских лагерях Тверской области
Определены ближайшие даты выездов мобильных бригад детских врачей в районы Тверской области
В микрорайоне "Южный" в Твери сбили 6-летнего мальчика
В Тверской области отравилось 11 гимназистов из Торопца
Тверская академическая филармония приглашает на Баха
Фильм "Таракан", в котором сыграл тверичанин Илья Быков, взял первую премию на Британском кинофестивале
В Городском саду Твери вырастет картонный город-театр
Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%