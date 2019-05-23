Киоск на улице Фадеева в Твери могут демонтировать
Нарушения торговли были выявлены в ходе рейда по объектам потребительского рынка, который сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономразвития администрации Твери провели совместно с судебными приставами.
Специалисты выявили торговый киоск, размещённый у дома № 26 по улице Фадеева с нарушением требований закона. Владелец данной торговой точки уже привлекался к ответственности и накопил неоплаченных штрафов на 40 тысяч рублей. Часть долга нарушитель погасил на месте и теперь должен явиться к приставам для погашения остального долга.
Что касается самого незаконно размещённого киоска, то его и вовсе могут демонтировать, если предприниматель не устранит нарушения в установленный срок.
Также, специалисты проверили ряд торговых точек в Заволжском, Московском и Центральном районах города. По информации администрации Твери, в городе нелегально продавали трикотаж, саженцы растений и цветов.
Всем нарушителям выданы предписания на устранение нарушений и выписаны штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU