Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:40 2019-05-23T13:40:54+03:00

Мужчина голосовал на дороге и оказался в больнице Фото: Мария ЛЕНЦ

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Авария случилась вечером, 22 мая, на 115-м километре автодороги «Торжок-Осташков» Осташковского района Тверской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.

54-летний пешеход пытался уехать в Осташков и голосовал попутному автотранспорту. Остановив автомобиль, мужчина не убедился в безопасности ситуации на дороге, начал перебегать проезжую часть в неположенном месте и оказался под колесами кроссовера.

Иномарка «Ssang Yong Actyons», под управлением 41-летнего водителя, задела пешехода по касательной. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ.

ИСТОЧНИК KP.RU