Мужчина голосовал на обочине дороги и оказался под колесами кроссовера в Тверской области
ДТП произошло в Осташковском районе
Мужчина голосовал на дороге и оказался в больницеФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария случилась вечером, 22 мая, на 115-м километре автодороги «Торжок-Осташков» Осташковского района Тверской области, сообщает региональная Госавтоинспекция.
54-летний пешеход пытался уехать в Осташков и голосовал попутному автотранспорту. Остановив автомобиль, мужчина не убедился в безопасности ситуации на дороге, начал перебегать проезжую часть в неположенном месте и оказался под колесами кроссовера.
Иномарка «Ssang Yong Actyons», под управлением 41-летнего водителя, задела пешехода по касательной. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в Осташковскую ЦРБ.
ИСТОЧНИК KP.RU