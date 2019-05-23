Русская девушка заключила фиктивный брак с иностранцем в Твери

СЕГОДНЯ 13:01 2019-05-23T13:01:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Фиктивный брак между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана выявила прокуратура Московского района города Твери. Ведомство постоянно проверяет законность браков, заключённых между гражданами России и иностранцами.

В ходе проверки данного брака выяснилось, целью «молодоженов» явилось не создание семьи, а получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории России и для дальнейшего получения гражданства РФ.

Решением Московского районного суда г. Твери исковое заявление прокуратуры района удовлетворено, запись акта о заключении брака признана недействительной и аннулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU