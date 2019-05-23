2019-05-23T13:01:52+03:00
Общество

Русская девушка заключила фиктивный брак с иностранцем в Твери

Таким образом житель Азербайджана рассчитывал получить российское гражданство
Ольга ТРОФИМОВА
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"Сделку" заключили ради получения иностранцем российского гражданства"Сделку" заключили ради получения иностранцем российского гражданстваФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Фиктивный брак между гражданкой РФ и гражданином Азербайджана выявила прокуратура Московского района города Твери. Ведомство постоянно проверяет законность браков, заключённых между гражданами России и иностранцами.

В ходе проверки данного брака выяснилось, целью «молодоженов» явилось не создание семьи, а получение иностранным гражданином разрешения на временное проживание на территории России и для дальнейшего получения гражданства РФ.

Решением Московского районного суда г. Твери исковое заявление прокуратуры района удовлетворено, запись акта о заключении брака признана недействительной и аннулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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