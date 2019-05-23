Водитель большегруза задел прицепом пенсионерку на велосипеде в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:26 2019-05-23T12:26:57+03:00

Велосипедистка оказалась под колесами прицепа в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария случилась утром, 23 мая, на ул. Береговая в поселке Пено.

45-летний водитель, управляя автомобилем «Фредлайнер» с полуприцепом при обгоне не рассчитал безопасный боковой интервал и задел прицепом 60-летнюю женщину-велосипедиста, сообщили в областном УГИБДД.

Пострадавшая получила легкие травмы. Угрозы жизни нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU