2019-05-23T12:26:57+03:00
Происшествия

Водитель большегруза задел прицепом пенсионерку на велосипеде в Тверской области

ДТП произошло в поселке Пено
Ольга ТРОФИМОВА
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Велосипедистка оказалась под колесами прицепа в Тверской областиВелосипедистка оказалась под колесами прицепа в Тверской областиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария случилась утром, 23 мая, на ул. Береговая в поселке Пено.

45-летний водитель, управляя автомобилем «Фредлайнер» с полуприцепом при обгоне не рассчитал безопасный боковой интервал и задел прицепом 60-летнюю женщину-велосипедиста, сообщили в областном УГИБДД.

Пострадавшая получила легкие травмы. Угрозы жизни нет.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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