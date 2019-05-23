Пьяный водитель мопеда и его пассажир пострадали в ДТП в Тверской области
Пострадавшие доставлены в больницу
Пострадавшие госпитализированыФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла вечером, 22 мая, в Вышнем Волочке. 36-летний водитель мопеда АЛЬФА 50, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в п. Пригородный, со стороны д. Сороки в направлении ул. Шмидта.
На участке проведения дорожных работ, обозначенных дорожными знаками, мужчина неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В результате ДТП пострадал водитель и 42-летняя пассажирка мопеда. С травмами пострадавших доставили в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU