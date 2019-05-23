Пьяный водитель мопеда и его пассажир пострадали в ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:39 2019-05-23T09:39:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 22 мая, в Вышнем Волочке. 36-летний водитель мопеда АЛЬФА 50, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал в п. Пригородный, со стороны д. Сороки в направлении ул. Шмидта.

На участке проведения дорожных работ, обозначенных дорожными знаками, мужчина неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего не справился с управлением и опрокинулся, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель и 42-летняя пассажирка мопеда. С травмами пострадавших доставили в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU