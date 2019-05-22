Роспотребнадзор проверяет детские лагеря Тверской области
Проверки идут в отношении всех организаций отдыха и оздоровления детей, планирующих работу в первую смену. На настоящий момент выдано 288 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям - сообщает региональное упроавление Роспотребнадзора.
Особое внимание проверяющие уделяют вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Это качество и безопасность питьевой воды, пищевых продуктов; организация питания; медицинское обеспечение и медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация, наличие профилактических прививок у персонала; проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и так далее.
В лагерях проводятся противоклещевые обработки, они запланированы на территории общей площадью более 400 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU