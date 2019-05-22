2019-05-22T22:12:47+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверяет детские лагеря Тверской области

Выдано 288 разрешений
Виктория ТУШКОВА
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В преддверии первой смены идёт проверка детских лагерей в Тверской областиВ преддверии первой смены идёт проверка детских лагерей в Тверской областиФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Проверки идут в отношении всех организаций отдыха и оздоровления детей, планирующих работу в первую смену. На настоящий момент выдано 288 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии деятельности санитарно-эпидемиологическим требованиям - сообщает региональное упроавление Роспотребнадзора.

Особое внимание проверяющие уделяют вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности. Это качество и безопасность питьевой воды, пищевых продуктов; организация питания; медицинское обеспечение и медицинские осмотры, гигиеническое обучение и аттестация, наличие профилактических прививок у персонала; проведение дезинсекционных и дератизационных мероприятий и так далее.

В лагерях проводятся противоклещевые обработки, они запланированы на территории общей площадью более 400 гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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