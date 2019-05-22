2019-05-22T17:56:25+03:00
Общество

Долг потребителей за газ в Тверской области сократился на 40%

Работа по повышению платежной дисциплины в регионе продолжается
Ольга ТРОФИМОВА
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Долг потребителей за газ сократился на 40%Долг потребителей за газ сократился на 40%Фото: Валерий РОМАНОВ
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В Тверской области с 1 января 2019 года более чем на 40%, или на 4 млрд 75 млн рублей, сократился объём просроченной задолженности потребителей региона за природный газ.

Напомним, что проблема задолженности для региона не новая. На уровне местных властей проводится системная работа по погашению задолженности за энергоресурсы и повышению платёжной дисциплины потребителей региона.

Для обеспечения прозрачности финансовых потоков создан Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ).

Кроме того, в Верхневолжье активно идет модернизация ТЭК региона с целью повышения эффективности работы тепло- и электростанций.

Так, с 2017 года область оказывает поддержку муниципалитетам на проведение капремонтов и ремонта объектов ТЭК. Только за период прошлого года в рамках региональной программы в 13 муниципальных образованиях были капитально отремонтированы 24 объекта.

На модернизацию и капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей и котельных в 2019 году планируется выделить еще порядка 590 млн рублей из региональной казны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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