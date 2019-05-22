2019-05-22T17:22:10+03:00
Общество

Древесные улитки атаковали огороды жителей Тверской области

За помощью в Россельхознадзор обратилась жительница Кувшиновского района
Ольга ТРОФИМОВА
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Улитки поедают урожай на огородах местных жителей Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиУлитки поедают урожай на огородах местных жителей Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Обращение от жительницы Кувшиновского района по поводу нашествия улиток поступило в электронную приемную Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Женщина пожаловалась, что в деревне Большое Кузнечково прожорливые моллюски уничтожают урожай овощей на огородах местных жителей и попросила рассказать о методах борьбы с ними.

Специалисты отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления выехали в указанную деревню и отобрали 15 улиток для исследования.

Проведенная экспертиза показала, что данные объекты являются некарантинными организмами – это древесная улитка (Arianta arbustorum Linnaeus, 1758, немецкое название – Baumschnecke), пояснили в пресс-службе ведомства.

Данный вид улиток был завезен на территорию нашей страны из Центральной Европы. Древесные улитки распространены во многих областях, живут в парках, скверах и на дачных участках. Иногда на 1 кв. м приходится до 200 взрослых особей.

Улитки поедают все, кроме хвойных деревьев. Чтобы справиться с ними, можно завести домашних кур, которые будут поедать моллюсков, или же собирать их вручную и уничтожать самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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