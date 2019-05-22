Мужчина украл 11 палок колбасы из магазина в Твери

СЕГОДНЯ 14:56 2019-05-22T14:56:17+03:00

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Дело об административном правонарушении рассмотрел Московский районный суд г. Твери.

В ходе рассмотрения было установлено, что в мае текущего года из сетевого супермаркета на улице Вагжанова, д.1 мужчина похитил 11 палок колбасы. Сумма ущерба составила 1971 руб. 99 коп.

Постановлением Московского районного суда подсудимый был признан виновным в совершении административного правонарушения. За украденную колбасу ему придется заплатить штраф в трехкратном размере стоимости похищенного, а именно 5 915 руб. 97 коп.

ИСТОЧНИК KP.RU