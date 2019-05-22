Жителей Тверской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре
В МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей региона о надвигающейся непогоде. Как прогнозируют синоптики, вечером, 22 мая, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза. Также возможно кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/сек.
Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья, что в сильную непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU