2019-05-22T14:47:53+03:00
Общество

Жителей Тверской области вновь предупреждают о грозе и сильном ветре

Непогода не торопится покидать регион
Ольга ТРОФИМОВА
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В Верхневолжье обещают грозу и сильный ветерВ Верхневолжье обещают грозу и сильный ветерФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей региона о надвигающейся непогоде. Как прогнозируют синоптики, вечером, 22 мая, в отдельных районах Тверской области ожидается гроза. Также возможно кратковременное усиление ветра при грозе отдельные порывы 12-17 м/сек.

Спасатели напоминают жителям и гостям Верхневолжья, что в сильную непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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