2019-05-22T14:19:58+03:00
Происшествия

На трассе М-10 в Тверской области легковушка врезалась в отбойник

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП на трассе пострадали два человекаВ ДТП на трассе пострадали два человекаФото: Кирилл ЧАЩИН
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ДТП произошло днем 22 мая на 175-м км федеральной трассы М-10- "Россия" в Тверской области.

Водитель легкового автомобиля ехал в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и врезался в отбойник.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека. Угрозы их жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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