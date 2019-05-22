На трассе М-10 в Тверской области легковушка врезалась в отбойник
Два человека пострадали
В ДТП на трассе пострадали два человекаФото: Кирилл ЧАЩИН
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ДТП произошло днем 22 мая на 175-м км федеральной трассы М-10- "Россия" в Тверской области.
Водитель легкового автомобиля ехал в сторону Санкт-Петербурга, не справился с управлением и врезался в отбойник.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадали два человека. Угрозы их жизни нет. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.
Подробности уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU