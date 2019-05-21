Танк Т-80 из Бологое сменит место дислокации и переедет в Тверь

СЕГОДНЯ 17:40 2019-05-21T17:40:10+03:00

Теперь его можно будет увидеть в парке «Патриот» на проспекте Победы

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Данный вопрос рассмотрели депутаты гордумы на заседании постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.

В частности, речь шла о принятии объекта движимого имущества - танка Т-80 - в муниципальную собственность.

Отметим, что до недавнего времени танк Т-80 стоял на набережной у Вечного огня в городе Бологое. Он появился там в 2018 году и был приведен в порядок усилиями местных властей. Теперь же списанный демилитаризованный образец бронетанкового вооружения планируется внести в экспозицию парка «Патриот», размещенного на территории Парка Победы в Твери.

Проект решения с положительным заключением вынесен на заседание Думы. Окончательное решение о переносе танка должны принять депутаты.

ИСТОЧНИК KP.RU