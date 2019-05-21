Танк Т-80 из Бологое сменит место дислокации и переедет в Тверь
Данный вопрос рассмотрели депутаты гордумы на заседании постоянного комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской городской Думы.
В частности, речь шла о принятии объекта движимого имущества - танка Т-80 - в муниципальную собственность.
Отметим, что до недавнего времени танк Т-80 стоял на набережной у Вечного огня в городе Бологое. Он появился там в 2018 году и был приведен в порядок усилиями местных властей. Теперь же списанный демилитаризованный образец бронетанкового вооружения планируется внести в экспозицию парка «Патриот», размещенного на территории Парка Победы в Твери.
Проект решения с положительным заключением вынесен на заседание Думы. Окончательное решение о переносе танка должны принять депутаты.
ИСТОЧНИК KP.RU