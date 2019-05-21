В Твери временно изменится схема движения троллейбуса №7
Коммунальщики будут ремонтировать асфальт на бульваре Гусева
Из-за ремонта дороги троллейбусы на два дня поменяют маршрутФото: Влад КОМЯКОВ
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Схема движения электротранспорта будет изменена в связи с ремонтом дорожного полотна, которое будет выполнять ООО «Тверь Водоканал».
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства будут организованы с 10 часов утра 22 мая и до 20 часов вечера 23 мая.
В это время троллейбусы маршрута №7 будут следовать от конечной остановки "улица Левитана" по улице Можайского, без проезда по улице Королёва и бульвару Гусева, сообщает пресс-служба администрации города.
Движение других маршрутов общественного транспорта не изменится.
ИСТОЧНИК KP.RU