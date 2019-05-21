2019-05-21T10:03:58+03:00
Происшествия

«Черные лесорубы» из Тверской области получили реальные сроки

Они нанесли ущерб Фировскому лесничеству на 30 млн. рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Банду "черных лесорубов" осудили в Тверской областиБанду "черных лесорубов" осудили в Тверской областиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Бологовской межрайонной прокуратурой поддержано гособвинение в отношении организатора и членов преступной группы по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений.

Установлено, что в течение пяти лет группа незаконно вырубала лес на территории нескольких сельских поселений Бологовского района. Всего выявлено 22 эпизода.

В результате их деятельности ГКУ «Фировское лесничество Тверской области» причинен материальный ущерб на общую сумму более 30 млн. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тверской области.

По решению суда, трем участникам организованной группы назначено наказание сроком от 3 лет 9 месяцев до 4 лет лишения свободы в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Организатору преступной группы отправится в тюрьму на 6 лет 3 месяца со штрафом в размере 1 млн. рублей, отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима. Также обращено в доход государства движимое имущество, принадлежавшее подсудимому.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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