Житель Тверской области попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 19:07 2019-05-20T19:07:40+03:00

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К полицейским Бологое Тверской области с заявлением о краже велосипеда обратилась 36-летняя местная жительница. Во время разбирательств было установлено, что злоумышленник похитил транспортное средство из подъезда дома.

После беседы с потерпевшей, силовики отработали на причастность к краже лиц, ранее уже привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений. Чуть позже был задержан 37-летний безработный местный житель. Мужчина признался в содеянном, а велосипед возвращен владелице.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тверской области, в отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина мужчины будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU