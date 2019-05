На фестивале "Нашествие" в Тверской области выступит великолепная "десятка" артистов

СЕГОДНЯ 17:41 2019-05-20T17:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Объявлена великолепная десятка участников "Нашествия", которые выступят на трёх фестивальных сценах. В этом году легендарная концертная площадка отмечает 20-летие, а самый большой лайн-ап составят как сторожилы, так и дебютанты крупнейшего музыкального события в России.

Главная сцена

Александр Ф. Скляр и Ва-Банкъ

Альянс

Горшенев

Сцена «УЛЬТРА»

Гребля

Dёргать!

Голос Омерики

Clockwork Times

Сцена НАШЕ 2.0

Гран-Куражъ

Чёрный Вторник

На НАШЕСТВИЕ 2019 едут: ДДТ, Мумий Тролль, Би-2, Аквариум, Гарик Сукачёв, Алиса, Сплин, Вячеслав Бутусов, Пикник, Ночные Снайперы, Чиж & Co, Браво, Вадим Самойлов, Пилот, Наив, Горшенев, Сурганова и оркестр, Глеб Самойлов & The MATRIXX с симфоническим оркестром, Дельфин, Lumen, Louna, 25/17, Калинов мост, The HATTERS, Сергей Бобунец, Александр Ф. Скляр и "Ва-БанкЪ", Animal ДжаZ, Нейромонах Феофан, Anacondaz, Мураками, F.P.G, План Ломоносова, MORDOR, Бригадный подряд, Эпидемия, Кирпичи, Операция Пластилин, Громыка, Нервы, Гудтаймс, Тролль Гнёт Ель, [AMATORY], Jane Air, Монгол Шуудан, ##### (5 DIEZ), Моды, Dёргать!, Casual, Гран-КуражЪ, LASCALA, STIGMATA, 7000$, 7РАСА, Catharsis, Голос Омерики, Clockwork Times, Черный вторник, ORIGAMI, Аркона, Казускома, кис-кис и многие-многие другие.

Напомним, что фестиваль будет проходить с 19 по 21 июля в Большое Завидово.

ИСТОЧНИК KP.RU