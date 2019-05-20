Два человека погибли в ДТП на трассе «Балтия» в Тверской области

СЕГОДНЯ 11:49 2019-05-20T11:49:22+03:00

Два человека погибли в смертельном ДТП на трассе "Балтия" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Смертельное ДТП случилось вечером 19 мая на 242 км ФАД М-9 «Балтия» Ржевского района Тверской области.

29-летний водитель автомобиля ВАЗ 21154, ехал со стороны Пскова в направлении Москвы, во время обгона молодой человек не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU