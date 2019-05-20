Два человека погибли в ДТП на трассе «Балтия» в Тверской области
Авария произошла 19 мая
Два человека погибли в смертельном ДТП на трассе "Балтия"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смертельное ДТП случилось вечером 19 мая на 242 км ФАД М-9 «Балтия» Ржевского района Тверской области.
29-летний водитель автомобиля ВАЗ 21154, ехал со стороны Пскова в направлении Москвы, во время обгона молодой человек не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в результате аварии водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте.
ИСТОЧНИК KP.RU