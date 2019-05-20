2019-05-20T09:18:45+03:00
Общество

В Тверской области освятят Исток Волги

Торжественное мероприятие состоится 1 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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У самого истока Волгу можно перешагнутьУ самого истока Волгу можно перешагнутьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Освящение Истока Волги состоится 1 июня в рамках открытия XXI Волжского Крестного хода, который пройдет от Волговерховья по районам Тверской области.

В этом году он будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.

Напомним, великая русская река – Волга берет свое начало в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Здесь ширина реки меньше метра и ее, в буквальном смысле, можно перешагнуть. Ближе к областному центру Волга расширяется примерно до 300 метров, а далее по течению расстояние между берегами самой протяженной реки местами достигает 10-ти километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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