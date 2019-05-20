В Тверской области освятят Исток Волги
Освящение Истока Волги состоится 1 июня в рамках открытия XXI Волжского Крестного хода, который пройдет от Волговерховья по районам Тверской области.
В этом году он будет посвящен 200-летию обретения мощей благоверной княгини (мученицы) Иулиании Вяземской и Новоторжской.
Напомним, великая русская река – Волга берет свое начало в деревне Волговерховье Осташковского городского округа. Здесь ширина реки меньше метра и ее, в буквальном смысле, можно перешагнуть. Ближе к областному центру Волга расширяется примерно до 300 метров, а далее по течению расстояние между берегами самой протяженной реки местами достигает 10-ти километров.
ИСТОЧНИК KP.RU