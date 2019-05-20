При пожаре в жилом доме в Тверской области пострадал мужчина

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-20T08:32:06+03:00

На пожаре в Тверской области пострадал мужчина Фото: Ольга Крыльцова

С ожогами он доставлен в больницу

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Информация о том, что в д. Шерехово, Поженского сельского поселения, Торопецкого района произошел пожар, поступила на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 1.30 ночи 20 мая.

На место пожара убыли отделения пожарно-спасательных частей №54, №55. По прибытии на место, пожарные установили, что горит жилой дом, огнем уничтожена кровля, повреждены стены по всей площади, уточняют в МЧС.

Из огня спасатели вытащили мужчину. С ожогами 2-3 степени (50% тела) пострадавший доставлен в Торопецкую ЦРБ. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU