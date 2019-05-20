Два района Твери сегодня останутся без света

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-20T08:11:03+03:00

Часть домов в Твери останется без света Фото: Мария ЛЕНЦ

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В понедельник, 20 мая, два района Твери – Московский и Заволжский останутся без электроэнергии.

В частности, с 9.30 до 11.00 свет отключат по адресу: дер. Б.Перемерки д. 20, 42. С 13.30 до 15.00 по адресам: Горбухинский пер., д. 16; ул. Казанская д. 10, 12, 14.

В Заволжском районе с 9.00 до 16.00 электричества не будет на ул. Коммуны д. 1-69, д. 2-48; ул. Парковая д. 1-19, д. 2-14, д. 53а; ул. Жореса д. 21-39, д. 26-46; ул. Мичурина д. 1, 1а.

Во вторник, 21 мая, отключения продолжатся по следующему графику.

В Московском районе:

С 9.00 до 11.00 по адресам: ул. Тургенева д. 58-62; ул. Луговая д. 30-38; ул. Загородная д. 37-47, д. 44-54; ул. Дрожжина д. 29а-51, д. 32-56.

В Заволжском районе:

С 9.30 до 13.00 и с 13.30 до 17.00 по адресам: ул. Хрустальная д. 10, 32, 67; ул. Кольцевая д. 70, 72, 74, 76; ул. Дачная д. 67, 68а, 69, 71, 73; Клубный 1-й пер., д.43-65, д. 48-78; пр-д Маяковского д. 1-7, д. 2-8; ул. Маяковского д. 58-86, д. 59-91; ул. Серова д. 73/65-99, д. 72а-76; ул. Ломоносова д. 68/48-88/43; ул. Белинского д. 56а-86/54, д. 59а-89/52; Дурмановский пер., д. 55-59, д. 52-58а; ул. Добролюбова д. 58-82, д. 59а-87; ул. Осипенко д. 79а-85.

Санкт-Петербургское ш., д. 20; ул. 1-я Металлистов д. д. 12-34; ул. 2-я Металлистов д. 1-25, д. 8а-22.

В течение всей недели отключения не затронут лишь Центральный район.

ИСТОЧНИК KP.RU