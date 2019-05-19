Яркий свет автомобильных фар стал причиной ДТП в Тверской области

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-19T15:35:31+03:00

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В ночь с 18 на 19 мая, в Калининском районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась на 28 км автодороги "Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжина".

По сведениям УГИБДД Тверской области, водителя легковушки ослепило фарами встречного транспортного средства, в результате чего автомобиль зацепил обочину, а после съехал в кювет, где затем опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и его пассажир. В момент аварии потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU