2019-05-19T15:35:31+03:00
Происшествия

Яркий свет автомобильных фар стал причиной ДТП в Тверской области

В аварии пострадали два человек
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
В ДТП пострадали два человекаВ ДТП пострадали два человекаФото: Кирилл ЧАЩИН
Изменить размер текста:

В ночь с 18 на 19 мая, в Калининском районе Тверской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Авария случилась на 28 км автодороги "Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжина".

По сведениям УГИБДД Тверской области, водителя легковушки ослепило фарами встречного транспортного средства, в результате чего автомобиль зацепил обочину, а после съехал в кювет, где затем опрокинулся. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель и его пассажир. В момент аварии потерпевшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полицейские Тверской области вернулись с Северного Кавказа
Проворный житель Тверской области украл из общежития ноутбук и телевизор
В Тверской области 55 аттракционов прошли плановую проверку
Два уроженца ближнего зарубежья хотели продавать наркотики в Твери
В Тверской области ищут родственников или знакомых погибшего мужчины
В Тверской области возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой пострадали три подростка
В Тверской области на шесть суток арестовали водителя, который сжег свой автомобиль
Губернатор Тверской области провел экскурсию в Музее Победы
В Твери открылась выставка посвященная губернатору Афанасию Сомову
Спасатели не дали разгореться лесной подстилке в Тверской области
Плодородным почвам Тверской области нанесен ущерб в 707 700 000 рублей
В Тверской области бабушка угнала у односельчанина мопед
Молодой житель Тверской области признался в краже дамской сумочки
Фестиваль казачьей культуры пройдет в Тверской области
В Тверской области трое несовершеннолетних пострадали в ДТП
В Тверской области водитель насмерть сбил пешехода
Спортсменка из Твери Наталья Непряева переезжает жить и работать в Архангельскую область
В Твери объявлен конкурс на поиск подрядчика для ремонта Бурашевского путепровода
Аэродром Мигалово приглашает жителей и гостей Твери на День открытых дверей
На Московском шоссе в Твери легковушка столкнулась с мотоциклом