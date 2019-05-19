В Тверской области 55 аттракционов прошли плановую проверку

СЕГОДНЯ 14:09 2019-05-19T14:15:29+03:00

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В Тверской области к эксплуатации допущены 55 аттракционов. Таковы итоги профилактической операции «Аттракцион», которая проходила в регионе с 26 апреля по 5 мая.

При этом по сведениям Гостехнадзора Тверской области в ведомстве зарегистрировано более 170 подобных технических средств. Коммерсантам надо помнить о том, что за эксплуатацию незарегистрированных и не получивших допуск к использованию аттракционов предусмотрена административная ответственность.

Процедура регистрации и получения допуска является бесплатной. Владельцу лишь обратиться в инспекцию с перечнем необходимых документов.

Жители региона могут сообщать обо всех случаях эксплуатации аттракционов с нарушениями правил безопасности по телефону «горячей линии» (4822) 32-71-14.

ИСТОЧНИК KP.RU