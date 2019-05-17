Аэродром Мигалово приглашает жителей и гостей Твери на День открытых дверей

СЕГОДНЯ 20:05 2019-05-17T20:05:22+03:00

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В субботу, 25 мая, для жителей и гостей Твери свои двери распахнет аэродром Мигалово. Сообщение об этом появилось в официальной группе аэродрома ВКонтакте.

Традиционно на территории аэродрома посетители увидят экспозицию самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации и специальную технику подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.

Кроме того, в этом году в стенах аэродрома открыли второй музей, в котором представлены выставочные модели авиации и точные копии бронетанковой военной техники.

Начало праздника в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU