Аэродром Мигалово приглашает жителей и гостей Твери на День открытых дверей
Мероприятие состоится 25 мая
Аэродром Мигалово приглашает на День открытых дверейФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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В субботу, 25 мая, для жителей и гостей Твери свои двери распахнет аэродром Мигалово. Сообщение об этом появилось в официальной группе аэродрома ВКонтакте.
Традиционно на территории аэродрома посетители увидят экспозицию самолетов и вертолетов, стоящих на вооружении военно-транспортной авиации и специальную технику подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск.
Кроме того, в этом году в стенах аэродрома открыли второй музей, в котором представлены выставочные модели авиации и точные копии бронетанковой военной техники.
Начало праздника в 10.00.
ИСТОЧНИК KP.RU