2019-05-17T15:35:26+03:00
Общество

В Твери подвели итоги регионального этапа конкурса "Преподаватель года"

В профессиональном мастерстве состязались школьные учителя, воспитатели детских садов, преподаватели и мастера производственного обучения региона
Виктория ТУШКОВА
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Награждение победителей конкурса "Преподаватель года 2019" в Твери. Фото: министерство образования Тверской областиНаграждение победителей конкурса "Преподаватель года 2019" в Твери. Фото: министерство образования Тверской области
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В этом году в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2019» приняли участие 23 воспитателя из 20 муниципальных образований. В финал вышли пять воспитателей, но только один стал абсолютным победителем - воспитатель детского сада №10 г. Конаково Нина Логинова.

В региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» приняли участие 27 педагогов из 23 муниципальных образований. Абсолютным победителем стал учитель технологии тверской средней школы №19 Михаил Ракитин.

Теперь победителям предстоит представить честь региона на Всероссийском этапе.

В церемонии награждения победителей приняла участие министр образования Тверской области Юлия Коваленко. Она поблагодарила конкурсантов и отметила, что участвовать в подобных мероприятиях педагогам важно.

- Мы ожидаем от победителей и призёров, что весь следующий год они будут вовлечены в мастер-классы, чтобы передать другим педагогам свой опыт и транслировать свои умения, - отметила Юлия Коваленко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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