2019-05-17T15:17:36+03:00
Общество

На улицах Твери нелегально торговали фруктами, молоком и трикотажем

Товар конфискован
Ольга ТРОФИМОВА
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Продавцы оштрафованы, товар снят с реализацииПродавцы оштрафованы, товар снят с реализацииФото: Мария ЛЕНЦ
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Очередной рейд по точкам продаж провели 16 мая сотрудники отдела потребительского рынка и наружной рекламы департамента экономического развития администрации города совместно с судебными приставами.

Специалисты проверили несколько объектов потребительского рынка в Заволжском, Московском и Центральном районах Твери и выявили, что у дома № 21 по проспекту Чайковского с нарушениями торговали трикотажными изделиями. В сквере у остановки транспорта «Речной вокзал» нелегально продавались очки.

На площади Терешковой женщина нелегально продавала фрукты и овощи, а на Комсомольском проспекте и у дома № 82/2 по Петербургскому шоссе в жару на прилавках было разложено молоко и мясо. Торговля осуществлялась с нарушениями административного законодательства.

У всех выявленных нарушителей обнаружились непогашенные штрафы с прошлых проверок. Продавцы оштрафованы, товар и торговое оборудование арестовано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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