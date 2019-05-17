2019-05-17T11:46:53+03:00
Происшествия

Тверские полицейские изъяли 6 тысяч бутылок "паленого" алкоголя

За сбыт фальсификата фигурантам грозит штраф и тюремный срок
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские пресекли продажу фальсифицированного алкоголяПолицейские пресекли продажу фальсифицированного алкоголяФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Газель с алкогольной продукцией без документов, сертификатов и маркировки тверские полицейские остановили в Московском районе.

В кабине автомобиля было обнаружено около 6 тысяч бутылок с алкогольной продукцией известных производителей на сумму более одного миллиона рублей.

Двое жителей ближнего зарубежья в возрасте 29 и 65 лет, подозреваемые в приобретении, хранении и перевозке немаркированной алкогольной продукции в особо крупном размере, были задержаны сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Управления МВД России совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери.

Автомобиль и алкогольная продукция изъяты и переданы на ответственное хранение в уполномоченные организации.

Проверка экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тверской области подтвердила, что алкогольная продукция является фальсифицированной.

За сбыт подделки мужчинам может грозить лишение свободы на срок до шести лет со штрафом.

По информации пресс-службы УМВД России по Тверской области, в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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