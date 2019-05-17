Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-17T10:44:55+03:00

В летних лагерях региона отдохнут более 70 тысяч детей Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Тверской области завершается подготовка летних лагерей к приему детей. Первые учреждения по организации летнего досуга школьников распахнут свои двери 27 мая.

В настоящее время завершаются инспекционные мероприятия по комплексной безопасности загородных лагерей, включая противопожарную и антитеррористическую защищённость, охрану территорий, организацию питания и т.д.

Особое внимание при подготовке к встрече детей уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, проведению противоклещевой обработки территорий, приведению в надлежащее состояние дорог, подъездов к лагерям, а также обучению персонала, проведению семинаров-инструктажей с медицинскими работниками.

Отметим, что в летний период 2019 года на территории Тверской области будут работать 646 лагерей, в том числе 23 загородных оздоровительных лагеря, 527 лагерей с дневным пребыванием, 67 учреждений труда и отдыха и 29 палаточных лагерей. Провести лето в них смогут более 70 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU