Летом в Тверской области будут работать более 600 детских лагерей
В Тверской области завершается подготовка летних лагерей к приему детей. Первые учреждения по организации летнего досуга школьников распахнут свои двери 27 мая.
В настоящее время завершаются инспекционные мероприятия по комплексной безопасности загородных лагерей, включая противопожарную и антитеррористическую защищённость, охрану территорий, организацию питания и т.д.
Особое внимание при подготовке к встрече детей уделяется соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, проведению противоклещевой обработки территорий, приведению в надлежащее состояние дорог, подъездов к лагерям, а также обучению персонала, проведению семинаров-инструктажей с медицинскими работниками.
Отметим, что в летний период 2019 года на территории Тверской области будут работать 646 лагерей, в том числе 23 загородных оздоровительных лагеря, 527 лагерей с дневным пребыванием, 67 учреждений труда и отдыха и 29 палаточных лагерей. Провести лето в них смогут более 70 тысяч детей в возрасте от 6 до 17 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU