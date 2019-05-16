Велосипедист оказался под колесами иномарки в Твери
Пострадавший доставлен в больницу
Велосипедист оказался под колесами иномарки в ТвериФото: Игорь ДОКУЧАЕВ
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Авария произошла днем, 16 мая, в центре Твери, на ул. Советской в районе дома №40.
Водитель легкового автомобиля «Фольксваген» при повороте налево не предоставил преимущество велосипедисту, который ехал во встречном направлении, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.
В результате ДТП, пострадавшего 58-летнего мужчину-велосипедиста с травмами доставили в больницу. Угрозы для его жизни нет.
ИСТОЧНИК KP.RU