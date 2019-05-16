На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
19, 20, 21 мая народный театр-студия "Премьер" приглашает жителей Твери на удивительный мюзикл "Мальчик-Звезда".
Актёры третьего курса под руководством Алексея Морозова поставили очень трогательную и немножко страшную историю про мальчика, которого лесоруб Дамбил нашел в лесу. Эта история стала известна всему миру благодаря английскому писателю Оскару Уайльду.
В спектакле звучат прекрасные песни, происходят удивительные чудеса.
- Стоит вместе с нашими актёрами ещё раз пережить эту замечательную историю, в которой несомненно победит добро! - приглашают артисты.
ул. Желябова, 22.
Билеты: 250 рублей.
Бронирование билетов на сайте: театр-премьер.рф или по телефонам: 8-915-700-97-96, 47-54-85.
ИСТОЧНИК KP.RU