2019-05-16T18:19:14+03:00
Происшествия

Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области

ЧП произошло в Удомельском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной костиРебенок госпитализирован с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной костиФото: Мария ЛЕНЦ
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Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тверской области, ДТП случилось в деревне Кожино Удомельского района.

5-летняя девочка, находясь под присмотром бабушки, каталась по огороду на детском квадроцикле с бензиновым двигателем и въехала в стену дома.

С закрытым переломом лобной кости и ушибом головного мозга ребенок доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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