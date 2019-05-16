Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области

16 Май 18:19 2019-05-16T18:19:14+03:00

Ребенок госпитализирован с ушибом головного мозга и закрытым переломом лобной кости Фото: Мария ЛЕНЦ

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Как сообщили в УГИБДД УМВД России по Тверской области, ДТП случилось в деревне Кожино Удомельского района.

5-летняя девочка, находясь под присмотром бабушки, каталась по огороду на детском квадроцикле с бензиновым двигателем и въехала в стену дома.

С закрытым переломом лобной кости и ушибом головного мозга ребенок доставлен в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU