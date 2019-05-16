За кражу велосипеда в Твери мужчина может сесть в тюрьму
Возбуждено уголовное дело
За кражу велосипеда мужчине грозит 5 лет тюрьмыФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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С заявлением о краже велосипеда в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что у него со двора дома похитили велосипед.
По описанию транспортного средства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки стражи правопорядка установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый, неработающий 33-летний житель Калининского района.
Мужчина задержан и во всем признался. За кражу велосипеда он может сесть в тюрьму на 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU