За кражу велосипеда в Твери мужчина может сесть в тюрьму

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-16T14:49:52+03:00

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С заявлением о краже велосипеда в дежурную часть Московского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратился 45-летний местный житель. Мужчина рассказал полицейским, что у него со двора дома похитили велосипед.

По описанию транспортного средства, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кратчайшие сроки стражи правопорядка установили подозреваемого в совершении кражи. Им оказался ранее судимый, неработающий 33-летний житель Калининского района.

Мужчина задержан и во всем признался. За кражу велосипеда он может сесть в тюрьму на 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU