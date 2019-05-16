Двое мужчин погибли на пожаре в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:55 2019-05-16T12:55:10+03:00

В тушении пожара участвовали 7 человек и 2 единицы техники Фото: Василий ХОДАРЕВ

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Сообщение о пожаре в деревне Андрюшино в Молоковском районе Тверской области поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Тверской области около 01.00 ночи 16 мая.

На место ЧП были направлены отделения пожарно-спасательной части №41 и ДПК.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по прибытии первого пожарного отделения установлено, что пожар произошел в жилом доме. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены.

При тушении пожарные обнаружили останки двух мужчин, 1954-го и 1988-го года рождения.

Предположительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU