В Твери перекроют Санкт-Петербургское шоссе
Коммунальщики будут ремонтировать дорожное полотно
В Твери перекроют Санкт-Петербургское шоссеФото: Влад КОМЯКОВ
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Днем, 16 мая, на Санкт-Петербургском шоссе ограничат движение всех видов транспорта по обеим полосам в сторону центра.
С 10 утра до 16.00 на участке от ДСК до 1-й медсанчасти проехать можно будет лишь по одной полосе встречного движения.
Перекрытия связаны с восстановлением дорожного полотна на Петербургском шоссе после ремонта водопроводных сетей ООО «Тверь Водоканал».
Госавтоинспекция просит водителей учитывать дорожную ситуацию, заранее планировать маршруты, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
ИСТОЧНИК KP.RU