В Твери перекроют Санкт-Петербургское шоссе

СЕГОДНЯ 10:13 2019-05-16T10:13:31+03:00

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Днем, 16 мая, на Санкт-Петербургском шоссе ограничат движение всех видов транспорта по обеим полосам в сторону центра.

С 10 утра до 16.00 на участке от ДСК до 1-й медсанчасти проехать можно будет лишь по одной полосе встречного движения.

Перекрытия связаны с восстановлением дорожного полотна на Петербургском шоссе после ремонта водопроводных сетей ООО «Тверь Водоканал».

Госавтоинспекция просит водителей учитывать дорожную ситуацию, заранее планировать маршруты, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

ИСТОЧНИК KP.RU