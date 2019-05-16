Полицейские задержали москвича, который грабил дачи в Тверской области
Сообщение об одной из краж поступило в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району от 59-летнего жителя деревни Карачарово. Мужчина пояснил, что неизвестный проник в его строящийся дом и похитил личное имущество на сумму более 20 тысяч рублей.
Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что злоумышленник выставил оконное стекло и проник в дом.
После опроса соседей и возможных свидетелей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый неработающий 28-летний житель Москвы.
Как выяснилось, мужчина причастен не менее чем к восьми эпизодам аналогичных краж.
В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU