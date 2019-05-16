2019-05-16T11:48:48+03:00
Происшествия

Полицейские задержали москвича, который грабил дачи в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина причастен как минимум к 8 эпизодамМужчина причастен как минимум к 8 эпизодамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сообщение об одной из краж поступило в дежурную часть отдела МВД России по Конаковскому району от 59-летнего жителя деревни Карачарово. Мужчина пояснил, что неизвестный проник в его строящийся дом и похитил личное имущество на сумму более 20 тысяч рублей.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что злоумышленник выставил оконное стекло и проник в дом.

После опроса соседей и возможных свидетелей, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее судимый неработающий 28-летний житель Москвы.

Как выяснилось, мужчина причастен не менее чем к восьми эпизодам аналогичных краж.

В настоящее время по фактам краж возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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