2019-05-16T11:15:11+03:00
Происшествия

В Тверской области задержали банду террористов запрещённой в России ИГИЛ

Участник группировки проживали в областной столице
Ольга ТРОФИМОВА
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Участников группировки задержали в Твери Фото: УФСБ России по Тверской областиУчастников группировки задержали в Твери Фото: УФСБ России по Тверской области
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Деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из центрально-азиатских республик, была пресечена Управлением ФСБ России по Тверской области.

Вместе со спецподразделением Росгвардии, сотрудники ФСБ, задержали трех жителей Твери.

- Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Тверской области.

По признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности) возбуждено уголовное дело.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности террористической группировки, продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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