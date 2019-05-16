В Тверской области задержали банду террористов запрещённой в России ИГИЛ
Деятельность террористической ячейки, состоящей из граждан одной из центрально-азиатских республик, была пресечена Управлением ФСБ России по Тверской области.
Вместе со спецподразделением Росгвардии, сотрудники ФСБ, задержали трех жителей Твери.
- Установлена их причастность к финансированию структурного звена запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ», - сообщили в пресс-службе Управления ФСБ России по Тверской области.
По признакам состава преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК России (содействие террористической деятельности) возбуждено уголовное дело.
Проведение оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех лиц, причастных к деятельности террористической группировки, продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU