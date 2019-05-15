Тверских абитуриентов приглашают на День открытых дверей в медицинский университет
На мероприятии гостям представят университет и его факультеты и ответят на вопросы
Гостей будут ждать в актовом зале теоретического корпуса ТГМУФото: Александр МИЛКУС
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18 мая, в субботу, Тверской государственный медицинский университет организует День открытых дверей для абитуриентов этого и будущих годов, а также их родителей.
По информации министерства здравоохранения Тверской области, на мероприятии планируется представить информацию о проведении приёмной кампании 2019 года, рассказать об университете, представить факультеты. Работники ТГМУ ответят на все интересующие абитуриентов вопросы.
Университет распахнёт свои двери в 11.00. Гостей будут ждать в актовом зале теоретического корпуса ТГМУ (переулок Ивана Седых, д.1, 2 этаж).
ИСТОЧНИК KP.RU