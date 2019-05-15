Тверских абитуриентов приглашают на День открытых дверей в медицинский университет

15 Май 17:12 2019-05-15T17:12:20+03:00

Гостей будут ждать в актовом зале теоретического корпуса ТГМУ Фото: Александр МИЛКУС

На мероприятии гостям представят университет и его факультеты и ответят на вопросы

Изменить размер текста: A A

18 мая, в субботу, Тверской государственный медицинский университет организует День открытых дверей для абитуриентов этого и будущих годов, а также их родителей.

По информации министерства здравоохранения Тверской области, на мероприятии планируется представить информацию о проведении приёмной кампании 2019 года, рассказать об университете, представить факультеты. Работники ТГМУ ответят на все интересующие абитуриентов вопросы.

Университет распахнёт свои двери в 11.00. Гостей будут ждать в актовом зале теоретического корпуса ТГМУ (переулок Ивана Седых, д.1, 2 этаж).

ИСТОЧНИК KP.RU