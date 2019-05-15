2019-05-15T16:47:35+03:00
Общество

В Твери несовершеннолетнего студента остановили за езду на мотоцикле

Нарушителя и его родителей ждет административное наказание
Ольга ТРОФИМОВА
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Несовершеннолетний студент попался за езду на мотоцикле без прав Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской областиНесовершеннолетний студент попался за езду на мотоцикле без прав Фото: пресс-служба УГИБДД по Тверской области
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Мотоцикл "Ирбис", за рулем которого находился несовершеннолетний житель Твери, сотрудники Госавтоинспекции остановили вечером, 14 мая.

17-летний студент Тверского машиностроительного колледжа ехал на мотоцикле без права управления транспортным средством по ул. Шишкова.

Как выяснилось, мотоцикл принадлежит отцу нарушителя. Молодой человек пояснил, что самостоятельно взял ключи, чтобы поехать на речку.

В присутствии отца, на студента составили административный протокол за "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", а мотоцикл отправили на охраняемую стоянку.

В ближайшее время будет принято решение о постановке несовершеннолетнего на профилактический учет и о привлечении его родителей к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

ИСТОЧНИК KP.RU

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