Вертолет санавиации доставил в Тверь пациента из Максатихи

15 Май 16:16 2019-05-15T16:16:10+03:00

Вертолет санавиации совершил срочный вылет в Максатихинский район Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области

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Во вторник, 14 мая, привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту центральной районной больницы Максатихинского района.

Около 19 часов вечера экипаж вертолёта Ка-32А МЧС России с бригадой врачей областной клинической больницы вылетел в ЦРБ для транспортировки пациента в ОКБ города Твери, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тверской области.

В 22.10 пациент под надзором врачей вертолетом Ка-32А МЧС России был доставлен в областную клиническую больницу для оказания медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU