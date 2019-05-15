2019-05-15T15:42:59+03:00
Общество

Сотрудники клинической больницы Твери попали под уголовную статью

Должностные лица подделали документы о диспансеризации населения
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
За подложные документы должностные лица пойдут под судЗа подложные документы должностные лица пойдут под судФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В ходе прокурорской проверки было установлено, что с целью хищения денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области должностные лица ГБУЗ «ГКБ № 6» сфальсифицировали отчетные данные. А именно, преувеличили количество лиц, проходивших диспансеризацию населения.

Прокуроры опросили 60 человек и только 44 из них подтвердили прохождение медицинского обследования, остальные 16 в диспансеризации не участвовали.

Ущерб для ТФОМС от подложных данных составил 5 тысяч рублей.

По результатам проверки, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине