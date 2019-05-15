Сотрудники клинической больницы Твери попали под уголовную статью
В ходе прокурорской проверки было установлено, что с целью хищения денежных средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области должностные лица ГБУЗ «ГКБ № 6» сфальсифицировали отчетные данные. А именно, преувеличили количество лиц, проходивших диспансеризацию населения.
Прокуроры опросили 60 человек и только 44 из них подтвердили прохождение медицинского обследования, остальные 16 в диспансеризации не участвовали.
Ущерб для ТФОМС от подложных данных составил 5 тысяч рублей.
По результатам проверки, следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Дело находится на контроле прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU