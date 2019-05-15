ДК "Пролетарка" завершает творческий сезон в Твери остановкой постановку «Дульсинея Тобосская»

15 Май 23:28 2019-05-15T23:28:22+03:00

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Дворец культуры «Пролетарка» в Твери завершает творческий сезон ярко.18 и 19 мая в 17.00 народный театр – студия «Диалог» (руководитель Антон Кульманов) представит вниманию зрителей постановку «Дульсинея Тобосская».

Дульсинея Тобосская – центральный персонаж романа Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский», возлюбленная дама сердца героя произведения. Однажды, приняв решение стать странствующим рыцарем, Дон Кихот (по законам рыцарского романа) обязан был выбрать даму сердца и влюбиться в нее, потому как «рыцарь без любви, что «тело без души». Во имя нее он совершал подвиги, всегда и везде славя ее красоту.

События спектакля «Дульсинея Тобосская» автора Александра Володина разворачиваются спустя 7 лет после смерти Дон Кихота... Причем, само произведение режиссер Антон Кульманов, а также помощник режиссера – студент 4 курса Тверского колледжа культуры им. Н.А.Львова Денис Иванов подбирали методом специальных упражнений и тренингов с самодеятельными артистами. Так вышли на пьесу, в которой практически все участники «народного» театра погружены в процесс.

Удивительная особенность постановки в том, что сцена Большого зала Дворца на время становится тем единственным экспериментальным пространством, на котором собираются и артисты, и зрители. А поворотный круг позволяет переместить всех в три места действия спектакля.

Еще один спектакль пройдет 21 мая в 18.00. Образцовый детский театр «Люди, куклы, маски» (рук. И.Иванов) на большой сцене ДК "Пролетарка" покажет вестерн «Однажды на диком западе» по пьесе А.Воронина «Ковбой, бандиты и Кэт».

ИСТОЧНИК KP.RU