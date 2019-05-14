2019-05-14T15:53:55+03:00
Общество

Этап Всемирных игр победителей для детей, перенёсших онкологию или гематологическое заболевание, пройдёт в Твери

К участию приглашают детей 6 - 17 лет
Виктория ТУШКОВА
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Всемирные игры победителей. Фото: БФ "Добрый мир"Всемирные игры победителей. Фото: БФ "Добрый мир"
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1 июня 2019 года в Твери состоится IV Региональный этап Всемирных детских игр победителей. Это масштабный спортивный праздник для детей, перенёсших онкологические или гематологические заболевания.

В программе: легкая атлетика, стрельба из лука и пневматической винтовки, велотрек, футбол, шахматы, настольный теннис, гребля на байдарках, а также культурно-развлекательные мероприятия. Проводят и судят состязания настоящие чемпионы с мировыми именами — сообщает областное министерство соцзащиты.

Участниками могут стать все желающие мальчики и девочки в возрасте от 6 до 17 лет, живущие в Тверской области и столкнувшиеся в своей жизни с онкологическим или гематологическим диагнозом.

Чтобы стать участником необходимо:

1. Заполнить анкету участника на сайте БФ «Добрый мир», распечатать её и заверить подписью лечащего врача (или участкового педиатра).

2.Привезти готовую анкету с собой на мероприятие.

Дополнительную информацию можно узнать в БФ «Добрый мир», на сайте и по телефону: 8(4822) 47 59 14.

ИСТОЧНИК KP.RU

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