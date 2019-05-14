В Ботаническом саду Твери пройдет обмен растениями и «Бал тюльпанов»

14 Май 15:46 2019-05-14T15:46:21+03:00

Все - в сад! Фото: Ботанический сад ТвГУ

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Жителей Твери приглашают на традиционный семейный праздник «Бал тюльпанов».

Посетителей ждут музыкальные сюрпризы, творческие мастер-классы, выставки, пение соловьев и МОРЕ тюльпанов, нарциссов, рябчиков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок и сотен тысяч других цветов.

А чуть ранее в саду пройдет живой флауэркроссинг, или менялка.

Посетителям предлагают приносить не только комнатные цветы, но и садовые растения!

- Сейчас самое время украшать свой сад новыми зелёными друзьями! Приветствуются взрослые растения, малыши, черенки, семена, избытки рассады, - приглашают организаторы.

Ботанический сад ТвГУ

пер. Шевченко, 16.

16 мая в 18:00 - флауэркроссинг. Вход свободный. Посещение сада и оранжереи за отдельную плату.

18 мая в 12:00 - «Бал тюльпанов».

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU