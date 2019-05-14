В Ботаническом саду Твери пройдет обмен растениями и «Бал тюльпанов»
Жителей Твери приглашают на традиционный семейный праздник «Бал тюльпанов».
Посетителей ждут музыкальные сюрпризы, творческие мастер-классы, выставки, пение соловьев и МОРЕ тюльпанов, нарциссов, рябчиков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок и сотен тысяч других цветов.
А чуть ранее в саду пройдет живой флауэркроссинг, или менялка.
Посетителям предлагают приносить не только комнатные цветы, но и садовые растения!
- Сейчас самое время украшать свой сад новыми зелёными друзьями! Приветствуются взрослые растения, малыши, черенки, семена, избытки рассады, - приглашают организаторы.
Ботанический сад ТвГУ
пер. Шевченко, 16.
16 мая в 18:00 - флауэркроссинг. Вход свободный. Посещение сада и оранжереи за отдельную плату.
18 мая в 12:00 - «Бал тюльпанов».
Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.
ИСТОЧНИК KP.RU