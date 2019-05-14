2019-05-14T15:46:21+03:00
Звезды

В Ботаническом саду Твери пройдет обмен растениями и «Бал тюльпанов»

Приглашают всех
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Все - в сад! Фото: Ботанический сад ТвГУВсе - в сад! Фото: Ботанический сад ТвГУ
Изменить размер текста:

Жителей Твери приглашают на традиционный семейный праздник «Бал тюльпанов».

Посетителей ждут музыкальные сюрпризы, творческие мастер-классы, выставки, пение соловьев и МОРЕ тюльпанов, нарциссов, рябчиков, анемон, примул, гиацинтов, незабудок и сотен тысяч других цветов.

А чуть ранее в саду пройдет живой флауэркроссинг, или менялка.

Посетителям предлагают приносить не только комнатные цветы, но и садовые растения!

- Сейчас самое время украшать свой сад новыми зелёными друзьями! Приветствуются взрослые растения, малыши, черенки, семена, избытки рассады, - приглашают организаторы.

Ботанический сад ТвГУ

пер. Шевченко, 16.

16 мая в 18:00 - флауэркроссинг. Вход свободный. Посещение сада и оранжереи за отдельную плату.

18 мая в 12:00 - «Бал тюльпанов».

Вход платный: 150 руб. - взрослые, 100 руб. - школьники, студенты и пенсионеры. Дети до 6 лет бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине