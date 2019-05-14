За кражу драгоценностей студент из Тверской области заплатит штраф

14 Май 13:49 2019-05-14T13:49:25+03:00

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Заволжский районный суд установил, что молодой человек, проживая в квартире у знакомых во время учебы, воровал из шкатулки, принадлежащей хозяйке дома, золотые украшения.

В дальнейшем злоумышленник скрылся. Ущерб от кражи составил 33 тысячи рублей.

Следователь СУ УМВД России по г. Твери обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство мотивировано тем, что подозреваемый впервые совершил преступление, статьей 15 УК РФ отнесенное к категории средней степени тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, возместил ущерб, причиненный потерпевшей, принес ей извинения, уточнили в пресс-службе суда.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери уголовное дело в отношении студента Тверского полиграфического колледжа прекращено. За свои деяния он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU