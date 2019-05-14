2019-05-14T13:49:25+03:00
Происшествия

За кражу драгоценностей студент из Тверской области заплатит штраф

Молодой человек возместил ущерб и извинился перед потерпевшей
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Студент отделался штрафом, уголовное дело прекращеноСтудент отделался штрафом, уголовное дело прекращеноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Заволжский районный суд установил, что молодой человек, проживая в квартире у знакомых во время учебы, воровал из шкатулки, принадлежащей хозяйке дома, золотые украшения.

В дальнейшем злоумышленник скрылся. Ущерб от кражи составил 33 тысячи рублей.

Следователь СУ УМВД России по г. Твери обратилась в суд с ходатайством о прекращении уголовного дела в отношении подозреваемого и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Ходатайство мотивировано тем, что подозреваемый впервые совершил преступление, статьей 15 УК РФ отнесенное к категории средней степени тяжести, ранее к уголовной ответственности не привлекался, возместил ущерб, причиненный потерпевшей, принес ей извинения, уточнили в пресс-службе суда.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери уголовное дело в отношении студента Тверского полиграфического колледжа прекращено. За свои деяния он заплатит штраф в размере 10 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Твери покажут "Акико", спектакль по рассказу Виктора Пелевина
На немножко страшный мюзикл "Мальчик-Звезда" приглашают в Твери
В самом центре Твери пройдет праздник фламенко
Девочка получила ушиб головного мозга, катаясь на квадроцикле в Тверской области
В Тверской области незаконно вырубили 270 кубометров леса
В Твери зацвела сакура
Бешеную енотовидную собаку нашли в десяти метрах от жилого дома в Тверской области
Житель Твери прятал дома более 600 граммов синтетических наркотиков
В Тверской области ЛГБТ-активистам отказали в проведении парада и пикетов
Об опасности клещевого боррелиоза предупреждает минздрав Тверской области
В Тверской области люди валили лес, но не знали правила безопасности
Перспективы сотрудничества с Тверским регионом обсудили в Торговом представительстве РФ в Берлине