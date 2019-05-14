В Тверской области у мужчины украли деньги с банковской карты

14 Май 12:25 2019-05-14T12:25:33+03:00

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С заявлением о краже денег с банковской карты в дежурную часть МО МВД России «Ржевский» обратился 30-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с его карты были списаны 20 тысяч рублей.

В ходе проверки оперативники выяснили, что потерпевший в день происшествия выпивал у себя дома с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяин квартиры отправил гостя в магазин за добавкой, дал ему свою банковскую карту и сообщил пин-код.

Подозреваемый обналичил карту в ближайшем банкомате и скрылся.

Личность злоумышленника установили полицейские. Им оказался ранее судимый, неработающий 26-летний местный житель. Мужчину задержали, он во всем признался.

По ч.3 статьи 158 УК РФ «Кража» ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU