2019-05-14T11:06:50+03:00
Происшествия

За разбойное нападение на таксиста в Тверской области осудили двух чеченцев

Мужчины получили штраф и реальные сроки
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое граждан Чеченской Республики получили реальные срокиДвое граждан Чеченской Республики получили реальные срокиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ходе разбирательства суд установил, ночью 30 января 2019 года двое уроженцев Чеченской Республики наняли водителя такси, чтобы уехать из Москвы в Тверь. Уже на подъезде к городу, в районе с. Эммаусс пассажиры попросили водителя съехать на безлюдную проселочную дорогу и остановить автомобиль. Угрожая водителю ножом, один из мужчин потребовал отдать деньги и иные ценности.

В результате разбойного нападения у потерпевшего были похищено имущество на общую сумму 22 580 рублей. После совершения преступления злоумышленники скрылись, но позже были задержаны.

Калининским районным судом подсудимые признаны виновными по ч.2 ст. 162 УК РФ. За разбойное нападение им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 100 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на 2 года каждому, сообщает пресс-служба суда.

Приговор еще не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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