В Тверской области по настоянию прокурора ограничили доступ на опасный объект, который стал притоном для маргиналов
Как сообщает пресс служба прокуратуры Тверской области, здание не имеет ограждения, оконные и дверные проемы повреждены. Внутри помещений разбросаны окурки, пустые бутылки с этикетками алкогольных напитков, использованные шприцы. Здание расположено в непосредственной близости от жилой застройки, Бельской ЦРБ, детского сада.
Объект служит местом сбора лиц с антиобщественным, асоциальным уклоном. Также в нем прятались школьники, которые прогуливали уроки.
Прокурором района на имя главы администрации внесено представление об ограничении доступа на данный объект в целях безопасности населения, которое рассмотрено и удовлетворено.
Нарушения устранены местной администрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU