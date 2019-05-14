В Тверской области по настоянию прокурора ограничили доступ на опасный объект, который стал притоном для маргиналов

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-14T10:43:03+03:00

По требованию прокурора ограничен доступ на опасный объект Фото: Алексей КОСОРУКОВ

Изменить размер текста: A A

Как сообщает пресс служба прокуратуры Тверской области, здание не имеет ограждения, оконные и дверные проемы повреждены. Внутри помещений разбросаны окурки, пустые бутылки с этикетками алкогольных напитков, использованные шприцы. Здание расположено в непосредственной близости от жилой застройки, Бельской ЦРБ, детского сада.

Объект служит местом сбора лиц с антиобщественным, асоциальным уклоном. Также в нем прятались школьники, которые прогуливали уроки.

Прокурором района на имя главы администрации внесено представление об ограничении доступа на данный объект в целях безопасности населения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены местной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU