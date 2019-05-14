2019-05-14T10:43:03+03:00
Общество

В Тверской области по настоянию прокурора ограничили доступ на опасный объект, который стал притоном для маргиналов

Полуразрушенное здание находится в Белом
Ольга ТРОФИМОВА
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По требованию прокурора ограничен доступ на опасный объект Фото: Алексей КОСОРУКОВПо требованию прокурора ограничен доступ на опасный объект Фото: Алексей КОСОРУКОВ
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Как сообщает пресс служба прокуратуры Тверской области, здание не имеет ограждения, оконные и дверные проемы повреждены. Внутри помещений разбросаны окурки, пустые бутылки с этикетками алкогольных напитков, использованные шприцы. Здание расположено в непосредственной близости от жилой застройки, Бельской ЦРБ, детского сада.

Объект служит местом сбора лиц с антиобщественным, асоциальным уклоном. Также в нем прятались школьники, которые прогуливали уроки.

Прокурором района на имя главы администрации внесено представление об ограничении доступа на данный объект в целях безопасности населения, которое рассмотрено и удовлетворено.

Нарушения устранены местной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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