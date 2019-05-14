В Тверской области задержали водителя, который сбил в Торжке семейную пару

СЕГОДНЯ 08:31 2019-05-14T08:31:49+03:00

За оставление места ДТП с пострадавшими ему грозит 4 года тюрьмы

Изменить размер текста: A A

Напомним, что ДТП случилось вечером, 11 мая, на ул. Стадионная в Торжке. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешеходов, стоящих на обочине проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.

В результате аварии мужчина и женщина были доставлены в больницу.

Оперативники ввели спецплан «Перехват» и задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний житель Торжка.

Следователем следственного отдела МО МВД России «Торжокский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 статьи 264 УК РФ. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU