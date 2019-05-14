В Тверской области задержали водителя, который сбил в Торжке семейную пару
Напомним, что ДТП случилось вечером, 11 мая, на ул. Стадионная в Торжке. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и совершил наезд на пешеходов, стоящих на обочине проезжей части, после чего скрылся с места происшествия.
В результате аварии мужчина и женщина были доставлены в больницу.
Оперативники ввели спецплан «Перехват» и задержали подозреваемого в кратчайшие сроки. Им оказался 31-летний житель Торжка.
Следователем следственного отдела МО МВД России «Торжокский» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 статьи 264 УК РФ. Мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU