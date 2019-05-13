Бесплатно и анонимно сдать кровь на ВИЧ можно будет в Твери

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-13T17:10:59+03:00

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Акция #СТОПВИЧ/СПИД пройдёт с 14 по 19 мая по всей стране, в том числе и в Тверской области. Она приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который ежегодно отмечают в третье воскресенье мая (в этом году это 19 мая).

Каждый житель региона может присоединиться к акции, узнав свой ВИЧ-статус, бесплатно и, при желании, анонимно - сообщает министерство здравоохранения Тверской области.

Тест можно пройти в большинстве государственных медицинских организаций Твери и Тверской области: с 14 мая по 19 мая 2019 года там будут действовать стационарные пункты тестирования на ВИЧ.

В Твери в эти дни с 12:00 до 15:00 на улице Трёхсвятской, возле ТЦ «Олимп» будет работать мобильный пункт.

Ежедневно, кроме выходных, анализы примут также:

- Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (Тверь, пр-т 50 Лет Октября, д.2, корп.2)

- Центр специализированных видов помощи имени Аваева, где открыт специализированный кабинет (Тверь, ул. Софьи Перовской, 54, каб. 137).

ИСТОЧНИК KP.RU