Из сарая жителя Тверской области украли садовый инвентарь
С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний житель Андреаполя. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестные злоумышленники взломали навесной замок на входной двери, проникли в принадлежащий ему сарай и похитили садовый инвентарь.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Западнодвинский» вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний местный житель.
Злоумышленник задержан и сознался в содеянном. Похищенное имущество возвращено владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU