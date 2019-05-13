Из сарая жителя Тверской области украли садовый инвентарь

СЕГОДНЯ 15:40 2019-05-13T15:40:37+03:00

Житель Андреаполя может сесть в тюрьму за кражу садового инвентаря Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ущерб составил более 7 тысяч рублей

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С заявлением о краже в полицию обратился 48-летний житель Андреаполя. Мужчина пояснил, что в его отсутствие неизвестные злоумышленники взломали навесной замок на входной двери, проникли в принадлежащий ему сарай и похитили садовый инвентарь.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Западнодвинский» вышли на след подозреваемого в краже. Им оказался 31-летний местный житель.

Злоумышленник задержан и сознался в содеянном. Похищенное имущество возвращено владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По статье «Кража» мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU